Федерация баскетбола Крыма подала заявление о вступлении в Российскую федерацию баскетбола

Об этом сообщается в официальном релизе РФБ

В частности, в сообщении говорится: "На сегодняшний день ФБК занимается сбором и подготовкой необходимых документов. Как только будут исполнена вся юридическая составляющая и формализованы необходимые для данной процедуры моменты, Исполком РФБ примет решение о включении ФБК в состав Российской федерации баскетбола".

Президент ФБК Василий Феуерман так прокомментировал решение вступить в РФБ: "Мы отправили официальное письмо на имя Исполкома РФБ с просьбой принять нас в члены Российской Федерации Баскетбола. Сейчас, после того, как нам выслали список необходимых документов, мы занимаемся их подготовкой. Стремимся продолжать развивать крымский баскетбол, хотим вывести его на новый уровень, и вступление в РФБ, не сомневаюсь, даст сильный импульс, который всем нам так необходим".

Ранее стало известно о том, что БК "Муссон" из Севастополя объявил о снятии с чемпионата Украины (Высшая лига). До снятия команда считалась середнячком соревнований, занимая в турнирной таблице 8-е место.