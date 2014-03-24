Кличко-младший обратился к Путину с просьбой не повторять ошибок истории

Об этом гооврится в его видеообращении, опубликованном на сайте официального фан-клуба братьев Кличко.

В частности, в обращении говорится: "Владимир Владимирович, не нужно повторять ошибок истории… Я считаю, что этого делать не стоит. А ошибок было совершено множество. На мой взгляд, все то, что в настоящее время происходит в Украине, является в каком-то смысле отголосками советских времен. И мне кажется, мы до сих пор, если так можно выразиться, расхлебываем ошибки, совершенные в эпоху Советского Союза".

Также Кличко затронул тему братских отношений Украины и России: "В каком-то смысле Украину и Россию связывают братские отношения. Люди говорят, что РФ – это старший брат, а Украина – младший. Знаете, это все равно, что сравнивать меня с Виталием. Однако, это не означает, что я послушаюсь своего старшего брата, который скажет мне: "Ты должен поступить так, как я считаю правильно". Если бы он так сделал, я бы сказал ему: "Остынь" и попросил бы не вмешиваться в мои дела. Ведь у меня свой характер, своя жизнь и свое видение будущего. И никто не имеет права принуждать меня к чему-либо".

Как сообщал УНИАН, в данный момент Кличко-младший готовится к титульному бою против Алекса Леапаи, который состоится 26 апреля в Оберхаузене (Германия).