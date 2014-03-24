Президент ФБУ: инвесторы всех арен к Евробаскету кроме харьковской, готовы достроить объекты

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Волков объявил на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В частности, Волков отметил: "Все инвесторы, которые начали строительство, готовы строить и укладываться в сроки. Только в Харькове действительно остановилась стройка и непонятна ее судьба. В этом случае есть вопросы. Руководство Харькова и области должны определиться для себя в сложившейся ситуации. Если инвестор (компания "ВЕТЭК" - УНИАН), не сможет это делать, а скорее всего не сможет, то или кто-то это будет делать, или стройка замораживается".

Также президент ФБУ отметил, что получил предлоджения от Франции и Германии провести часть матчей: "Нам пришли официальные письма от Федераций баскетбола Франции и Германии, которые предлагают нам в случае, если у нас будут проблемы, если мы что-то не достроим, провести у себя матчи двух групп. Они хотят реализовать этот проект как часть празднования 70-летия окончания Второй мировой войны. Кроме того, это будет последний чемпионат Европы, на котором сыграют звезды NBA – француз Тони Паркер и немец Дирк Новицки. Разумеется, все остальные игры будут все равно проходить в Украине".

В свою очередь, министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов отметил, что расходы на проведение турнира будут существенно сокращены: "В бюджете денег на проведение турнира нет. Деньги на проведение Евробаскета делятся на две составляющие: это средства на решение инфраструктурных и различных репутационных вопросов, которые планировались в размере 5,5 млрд грн, и будут сокращены до 1,2 млрд грн. Половина этой суммы предназначена для выплаты процентов по кредитам для инвесторов, которые строят арены: по 200 млн грн – на реконструкцию киевского Дворца спорта и арены "Метеор" в Днепропетровске. Впрочем, эти суммы завышены. Мы будем разбираться, что к чему. Мы сейчас будем вести переговоры с инвесторами, как в дальнейшем строить арены. Будем стараться всеми силами им содействовать, но государство на себя принимать такую необоснованную нагрузку не может".

Кроме того, министр отметил, что сейчас идет активный поиск по привлечению спонсорскх денег у различных стран и в этом вопросе уже есть положительные сдвиги. "Есть ряд стран, которые готовы выделять большие транши для проведения Евробаскета, и речь не идет о кредитах", - отметил Булатов.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по баскетболу должен пройти в Украине осенью 2015 года.