Украинские дзюдоисты завоевали на этапе Гран-при 8 медалей

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Чемпионом соревнований в нашей сборной стал Артем Блошенко (весовая категория до 100 кг). «Серебро» на счету Георгия Зантарая (66 кг), Марины Черняк (48 кг), Виктории Туркс (78 кг), а «бронзу» завоевали Вадим Синявский (90 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг), Татьяна Левицкая (52 кг) и Шушана Гевондян (57 кг).

Сборная Украины заняла 5 общекомандное место среди 23 стран мира. Первую строчку медального зачета заняли хозяева турнира сборная Грузии.