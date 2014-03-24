Украинские дзюдоисты завоевали на этапе Гран-при 8 медалей
12:48, 24 марта 2014Спорт
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В Тбилиси (Грузия) завершился этап Гран-при по дзюдо, где сборная Украины завоевала 8 наград - 1 «золото», 3 «серебра» и 4 «бронзы».
Дзюдо / judo.in.ua
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Чемпионом соревнований в нашей сборной стал Артем Блошенко (весовая категория до 100 кг). «Серебро» на счету Георгия Зантарая (66 кг), Марины Черняк (48 кг), Виктории Туркс (78 кг), а «бронзу» завоевали Вадим Синявский (90 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг), Татьяна Левицкая (52 кг) и Шушана Гевондян (57 кг).
Сборная Украины заняла 5 общекомандное место среди 23 стран мира. Первую строчку медального зачета заняли хозяева турнира сборная Грузии.
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