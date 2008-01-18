Букмекеры ставят на Кличко

Европейские букмекеры отдают предпочтение чемпиону мира по версиям IBF и IBO украинцу Владимиру Кличко в объединительном бое с чемпионом мира по версии WBO россиянином Султаном Ибрагимовым, пишет "Дело".

Известная британская букмекерская контора William Hill на победу Ибрагимова обнародовала коэффициент 6,0, на Кличко — 1,11, а вот ничейный результат составляет — 26,0. Ставки украинской букмекерской конторы «Фаворит» не сильно отличаются от иностранных коллег. На победу Кличко — коэффициент 1,15, на Ибрагимова — немного ниже, чем у William Hill, — 5,20, на ничью — 22,00. Это означает, что у российского тяжеловеса-чемпиона практически нет шансов на победу, а Кличко уже заблаговременно отдали чемпионский пояс WBO. Напомним, что бой назначен на 23 февраля и пройдет в Нью-Йорке.