УПЛ: «Динамо» выиграло, «Черноморец» сыграл вничью

Как сообщает корреспондент УНИАН, по итогам этих игр киевское «Динамо» вышло на второе место в турнирной таблице.

В матче в Киеве гости сумели продержаться до последней минуты первого тайма, но прямо перед перерывом пропустили гол после точного удара Демьерси Мбокани. А после перерыва гости откровенно «посыпались», пропустив в концовке игры еще три гола. Дублем отличился Олег Гусев, а четвертый гол забил Мбокани, также оформивший дубль.

В Одессе «Черноморец» имел ощутимое преимущество над «Таврией», но забить хотя бы один гол так и не сумел – 0:0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в центральном матче тура днепропетровский «Днепр» выиграл в гостях у донецкого «Шахтера» со счетом 2:0.

Таким образом, на данный момент в турнирной таблице у «Шахтера» 41 очко, «Динамо» - 39, «Днепра» - 38, харьковского «Металлиста» - 34, «Черноморца» - 33.

Матч «Севастополь» - «Металлист» перенесен на более поздний срок из-за невозможности обеспечить безопасность команд, зрителей и делегатов матча в Севастополе.