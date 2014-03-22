Юношеский Евробаскет-2014 в Украине не состоится

Об этом сообщается в официальном релизе Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

Юношеский Евробаскет перенесен в связи с нестабильной ситуаций в регионе. Ключевым фактором стали многочисленные опасения родителей 18-летних игроков, которым предстояло бы ехать в Украину.

Вместе с тем, члены ФИБА-Европа с пониманием отнеслись к временным трудностям Украины в подготовке к Евробаскету-2015. Выслушав очередной доклад представителей Украины о ходе подготовки к соревнованиям, европейские функционеры не стали принимать категоричных решений. В ближайшие дни в Украину приедет специальная комиссия, а следующее заседание по этому вопросу пройдет в Мюнхене (Германия) 15 мая.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет должен состояться в 6 городах Украины в сентябре 2015 года.