Юношеский Евробаскет-2014 в Украине не состоится

21:03, 22 марта 2014
Спорт
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Юношеский чемпионат Европы по баскетболу (возраст игроков до 18 лет), который должен пройти летом 2014 года, в Украине не состоится.

ФИБА-Европа / fibaeurope.com

Об этом сообщается в официальном релизе Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

Юношеский Евробаскет перенесен в связи с нестабильной ситуаций в регионе. Ключевым фактором стали многочисленные опасения родителей 18-летних игроков, которым предстояло бы ехать в Украину. 

Вместе с тем, члены ФИБА-Европа с пониманием отнеслись к временным трудностям Украины в подготовке к Евробаскету-2015. Выслушав очередной доклад представителей Украины о ходе подготовки к соревнованиям, европейские функционеры не стали принимать категоричных решений. В ближайшие дни в Украину приедет специальная комиссия, а следующее заседание по этому вопросу пройдет в Мюнхене (Германия) 15 мая.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет должен состояться в 6 городах Украины в сентябре 2015 года.   

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