Черновецкий обещал Президенту построить другой стадион уровня ”Олимпийского”

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО выразил готовность решить вопрос относительно сноса торгово-развлекательного центра «Троицкий» возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в контексте подготовки к проведению ЕВРО-2012 Президент и руководители столичной власти обсудили тему благоустройства территории и улучшения благоустройства Киева. С точки зрения подготовки главной спортивной арены страны к примечательному спортивному событию Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил готовность решить вопрос относительно сноса ТРЦ «Троицкий» возле НСК «Олимпийский». Киевская мэрия, прибавил он, также берет на себя обязательство построить в Дарницком районе города стадион на месте танкового завода.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

17 января 2008 года Генеральная прокуратура Украины направила в Хозяйственный суд Киева иск об обязательстве ООО «Юджин» снести объект незавершенного строительства возле НСК „Олимпийский”.

Владельцем ТРЦ «Троицкий» является ЗАО «Нест-ханнер», созданное украинским ОАО “НЕСТ» и литовским ОАО «HANNER».

Суммарный объем инвестиций в строительство ТРЦ составляет 95 млн. дол.

Введение ТРЦ в эксплуатацию планировалось на февраль-март 2007 года.