«Шахтер» - «Днепр» - 0:2: онлайн

Сегодня в Донецке проходит центральный матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Шахтер" принимает днепропетровский "Днепр".

В этом матче встречаются первая и треья команды в турнирной таблице чемпионата. Перед игрой на счету "Шахтера" 41 очко, у "Днепра" - 35.

Учитывая тот факт, что "Шахтер" провел на 1 игру больше, по потерянным баллам у горняков лишь на 3 пункта больше. А значит, в случае победы "Днепра", команды сравняются по потерянным баллам. Как говорят специалисты в таких случаях, в этом матче будет "борьба за 6 очков". Еще в феврале обе команды выбыли из еврокубков, проиграв в первом раунде плей-офф Лиги Европы. Соответственно, сейчас команды полностью сконцентрированы на борьбе в национальном чемпионате.

Напомним, что в матче первого круга, состоявшемся 25 августа 2013-го года в Днепропетровске, "Днепр" выиграл со счетом 3:1. В составе днепропетровцев дублем отметился Роман Зозуля и один гол забил Евгений Селезнев. У горняков отличился Александр Кучер, размочивший счет уже в добавленное арбитром время.

В матче в Донецке многие специалисты предрекают ничью. Вместе с тем, котировки букмекерских контор показывают явное преимущество горняков. На победу "Шахтера" ставки принимаются из рассчета 1,6 к 1, на ничью - 4 к 1, на победу "Днепра" - 6,4 к 1.

Добрый вечер! Начинаем онлайн трансляцию.

Стали известны стартовые составы команд.

«Шахтер»: 30. Пятов Андрей, 3. Хюбшман Томаш, 5. Кучер Александр, 9. Адриано Луис, 13. Шевчук Вячеслав, 17. Фернандо , 20. Коста Дуглас, 28. Тайсон , 29. Тейшейра Алекс, 33. Срна Дарио, 44. Ракицкий Ярослав

Запасные: 32. Каниболоцкий Антон, 6. Степаненко Тарас, 10. Бернард , 11. Эдуардо , 19. Феррейра Факундо, 38. Кривцов Сергей, 77. Илсиньо

Главный тренер: Луческу Мирча

«Днепр»: 71. Бойко Денис, 3. Мазух Ондржей, 6. Канкава Джаба, 8. Джулиано , 10. Коноплянка Евгений, 11. Селезнев Евгений, 14. Чеберячко Евгений, 17. Стринич Иван, 29. Ротань Руслан, 44. Федецкий Артем, 99. Матеус

Запасные: 16. Лаштувка Ян, 9. Калинич Никола, 18. Зозуля Роман, 20. Гама Бруно, 23. Дуглас , 33. Лобжанидзе Уча, 89. Политыло Cергей

Главный тренер: Рамос Хуанде

1. Матч начался

2. Обе команды сразу обозначили свое желание атаковать, но пока защитники на высоте.

5. Затяжная атака "Днепр" заканчивается ошибкой Срны. Шевчук отправляет мяч на угловой.

6. Угловой не принес опасной атаки гостям. Защитники "Шахтера" на высоте.

8. В ответной атаке Тейшейра вышел на ударную позицию, но его удар легко парировал Денис Бойко.

9. Горняки перехватили инициативу. Вторая подряд атака в исполнени Тейшейры. Вновь вратар "Днепра" на высоте.

11. Нарушение против Канкавы в центре поля. Пока судья обходится без карточек.

13. Игра успокоилась, основные события идут в центре поля.

16. Тайсон начинал потенциально опасную атаку, но его сбили игроки "Днепра". Опять обошлось без карточки.

17. Хюбшман получает карточку. Сбил Коноплянку в середине поля и сорвал опасную атаку.

20. Первая опаснейшая атака "Шахтера" - Коста не сумел как следует принять мяч и удар не получился.

22. Желтая карточка Федецкому. Сбил Шевчука. Очень опасный штрафной для "Шахтера".

23. Срна пробил в "стенку", попал в Коноплянку. Очень болезненный удар, мяч попал в пах.

25. Срна подавал угловой после затяжной атаки "Шахтера". Мяч забрал в руки Бойко.

27. Опять атакует "Шахтер". Подача Косты со штрафного - защитники выбили мяч.

32. Первый опасный момент у "Днепра" - Джулиано опасно бил головой, но Пятов сыграл надежно на линии ворот.

33. Ракицкий опасно простреливал, но мяч после рикошета попал в руки Бойко.

35. Матеус пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел выше ворот.

37. Коноплянка получает желтую карточку - подножка Срне.

38. Тейшейра опять опасно атакует, но на линии штрафной сталкивается с защитниками "Днепра".

39. Еще одна опаснейшая атака "Шахтера", которую губит Адриано. Защитники вновь выручают "Днепр".

41. Атаку "Днепра" прерывает Пятова, который поймав мяч упал на Селезнева. Очень болезненная травма.

43. Луис Адриано забивает гол... Из оффсайда.

45. ГОЛ - 0:1

45. Подачу со штрафного замыкает точным ударом головой Федецкий. Позиционно ошибся защитник горняков Кучер.

45+1. Перерыв

Что ж, первый тайм прошел в приблизительно равной и, порой, даже скучной борьбе. Обе команды явно осторожничали, а волны атак, которые и "Шахтер", и "Днепр" чередовали, лишь в единичных случаях приводили к опаснейшим моментам. К счастью, перед самым перерывом интригу этому матчу подарил гол Федецкого. Все-таки "Шахтер" изначально считался явным фаворитом у букмекеров. Теперь этот статус будет очень нелегко подтвердить в реальности во втором тайме. Тем интереснее будет игра...

46. Второй тайм начался

47. И сразу опасный штрафной у "Шахтера". На Илсиньо сфолили днепропетровцы.

48. Коста прямо пробивал по воротам, Ротань перевел мяч на угловой.

49. Подача углового неудачная - Бойко легко завладел мячом.

51. Атака "Днепра" - навесную подачу легко нйетрализует Пятов, столкнувшийся в воздухе со Стриничем. обошлось без травм.

52. Тут же, в ответной атаке, опасный удар Ракицкого. Бойко забрал мяч.

54. Тейшейра вновь обостряет ситуацию на поле, но теряет мяч в борьбе с защитниками "Днепра".

57. Игроки "Шахтера" позиционно атакует, но создать по-настоящему острый момент пока не могут.

59. Джулиано прервал очередную потенциально опасную атаку "Шахтера". пока горняки явно не могут навязать сопернику свою игру.

60. В ответной атаке опасный навес Коноплянки, но защитники "Шахтера" на высоте.

61. Опаснейшая атака "Днепра". Джулиано не пробил из выгоднейшей позиции, отдав "лишний" пас Джулиано, после чего острота атаки была потеряна.

62. Желтая карточка Ракицкому. За разговоры с арбитром.

64. Срна получает желтую карточку. Грубым приемом остановил Коноплянку.

67. Позиционная атака "Шахтера". Такое впечатление, что горняки не знают, что им нужно делать, когда подходят к воротам "Днепра".

69. Адриано не успевает к мячу после передачи Бернарда - Бойко ловит мяч.

70. Илсиньо вышел на отличную позицию, но удар не получился, мяч сорвался с ноги, опаснейший момент.

71. Бойко получает предупреждение за затяжку времени.

73. Сначала Джулиано нарушает правила, а через пол-минуты Канкава. "Днепр" всеми силами пытается сбить атакующий порыв соперника.

75. Срна подавал штрафной, но слишком сильно. Мяч перелетел через всю штрафную.

77. "Днепр" провел опаснейшую атаку, но Матеус не сумел обработать мяч и загубил момент.

79.Трехходовка Коноплянка - Ротань - Зозуля приводит к угловому у ворот "Шахтера". Гости уверенно контролируют ход игры.

81. Удар Эдуардо из-за пределов штрафной - выше ворот.

83. ГОЛ!!! 0:2

83. Матеус пробил мимо вратаря точно угол, замкнув пас с фланга. Очень хорошо в этом эпизоде сыграл Зозуля, увидев партнера в более выгодной ситуации и умышленно пропустив мяч.

86. "Шахтре" вновь в атаке, но все действия команды впереди спегодня выглядят какими-то беззубыми. Что удивительно.

88. Зозуля не сумел перехватить мяч и нарушил правила на сопернике. Потенциально игрок "Днепра" выходил один на один с вратарем.

90. Болельщики "Шахтера" демонстративно покидают трибуны. Очень много свободных мест появилось на "Донбасс-Арене" за последние пару минут...

90+1. Опасный удар Шевчука с острого угла - рядом со штангой.

90+1. Судья добавил к основному времени 4 минуты.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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