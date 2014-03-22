Вита Семеренко вошла в десятку лучших гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинка по сравнению со спринтерской гонкой улучшила свой результат на 26 мест.

По итогам спринта Семеренко ушла на дистанцию под 34-м номером с отставанием от лидера в 1 минуту 50 секунд. Тем не менее, по ходу дистанции она сумела обойти многих соперниц по скорости, а на огневых рубежах промахнулась лишь однажды – при первой стрельбе лежа. В итоге, украинка отстала от победительницы на 1 минуту 16 секунд, финишировав на 8-м месте.

Ее сестра Валентина Семеренко финишировала 22-й, Наталья Бурдыга – 40-й, Мария Панфилова – 55-й.

Победительницей гонки стала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, второе место заняла Тура Бергер из Норвегии, третье – Ольга Вилухина из России.

Как сообщал УНИАН, в рамках соревнований в Норвегии также сегодня позже состоится мужская гонка преследования, а в воскресенье – женский и мужской масс-старты.