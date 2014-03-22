"Донбасс" выиграл самый длинный матч в истории КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра проходила на фоне крупного поражения украинской команды накануне в первом матче серии со счетом 2:5.

Во второй игре "Донбасс" открыл счет уже на 5-й минуте, когда Евгений Дадонов поразил ворота соперника. Правда, в концовке периода, хозяева благодаря дублю Петера Враны не только сравняли счет, но и вышли вперед, 2:1.

Во втором периоде, на 35-й минуте, Евгений Белухин сравнял счет, но спустя полторы минуты Лукаш Цингел вновь вывел "Лев" вперед - 3:2. Окончательно восстановить равновесие по итогам основного времени игры "Донбасс" сумел на 55-й минуте, когда Максим Якуценя забросил третью шайбу - 3:3.

В овертайме все решилось только в четвертом периоде - седьмом по счету с начала игры. На 127-й минуте Евгений Белухин забил гол, принесший донецкой команде победу - 4:3.

Матч начавшийся 21 марта в 20.00 по киевскому времени, в общей сложности продлился более 5 часов, закончившись во втором часу ночи 22 марта.

Таким образом, счет в серии до четырех побед "Лев" - "Донбасс" стал ничейным, 1:1.

Следующий матч серии состоится 23 марта. Домашнюю игру "Донбасс" проведет не в Донецке, а снова в Братиславе, как постановила сегодня Дирекция КХЛ. Игру перенесли из Донецка по соображениям безопасности. Ранее "Донбасс" провел в Братиславе седьмой решающий матч серии плей-офф первого этапа против "Динамо" (Рига), который выиграл со счетом 2:1.