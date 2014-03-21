«Будівельник» вышел на второе место в украинской баскетбольной Суперлиге

Как сообщает корреспондент УНИАН, команды сравнялись по показателям побед и поражений в турнирной таблице, но у киевлян есть преимущество по дополнительным показателям.

В матче в Киеве криворожский «Кривбасс» сумел играть на равных с отечественным грандом только в первой четверти. Выиграв стартовую 10-минутку с разницей в 4 очка (27:23), баскетболисты из Кривого Рога уже после 2-минутного перерыва растеряли весь свой перевес, проиграв во второй четверти со счетом 20:31. После большого перерыва киевляне только наращивали перевес в счете – 25:19 и 29:24. В итоге, 108:90 в пользу «строителей. Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал американский легионер ДеХуан Саммерс, набравший в этом матче 28 очков.

В свою очередь, донецкий клуб сыграл явно не на уровне своих возможностей, выиграв лишь одну из четырех четвертей – с разницей в 10 очков. Тем не менее, этого явно не хватило для общей победы – 72:81.

Таким образом, на данный момент в турнирной таблице лидирует «Химик» (Южный), у которого 19 побед при 2 поражениях. У «Будівельника» и «Донецка» эти показатели составляют 16/6.