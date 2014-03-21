Хоккейный клуб «Донбасс» заявил протест на решение КХЛ отменить игры в Донецке

Об этом говорится в официальном заявлении клуба, предоставленном УНИАН пресс-службой ХК "Донбасс".

В частности, в заявлении говорится: "Ни один из пунктов Спортивного регламента КХЛ не запрещает проведение матчей в сложившейся ситуации в Донецке. Согласно п.3, статьи 55 Спортивного регламента КХЛ, лига может запретить проведение матча только в случаях объявления комендантского часа или ввода чрезвычайного положения в регионе проведения матча. Ни в Украине в целом, ни в Донецке в частности, такие запретные меры не введены и оснований их ввода в Донецке нет. Согласно Пункту 2 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ, в связи с наступлением форсмажорных обстоятельств, допускается изменения сроков и времени, но не места проведения матча. Запрет на проведение "домашних" матчей также противоречит основным спортивным принципам Чемпионата КХЛ, нормам, регламентирующим порядок проведения второго этапа Чемпионата КХЛ".

Также в заявлении подчеркивается, что проведению матчей в городе ничто не мешает: "21 марта делегация КХЛ посетила Донецк, изучила ситуацию в городе в целом и провела консультации с руководством Управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Донецкой области. Несмотря на положительные результаты переговоров со всеми службами, которые участвуют в организации матча, а также получения гарантий безопасности от клуба, от УМВД Украины в Донецкой области, Континентальная хоккейная лига приняла беспрецедентное решение об отмене матчей плей-офф в Донецке".

Кроме того, в заявлении подчеркивается социальная значимость проведения таких игр: "Два года назад ХК "Донбасс" получил приглашение стать членом Континентальной хоккейной лиги. За два сезона клубом была проведена большая работа по популяризации хоккея в Украине. Клуб достиг высоких спортивных результатов, выйдя в ½ финала Западной конференции. Несмотря на сложную ситуацию в стране, первые три игры плей-офф КХЛ были проведены на высоком уровне и не вызвали у лиги никаких нареканий. А работе служб безопасности ХК "Донбасс" была дана самая высокая оценка. Решение об отмене матчей плей-офф мы считаем необоснованным и протекционистским, а все предлоги об отмене - надуманными и заполитизированными. Ссылаясь на Циркуляр МИДа России, которого нет в открытом доступе, и который, несмотря на все просьбы клуба, не был предъявлен - все вышеперечисленные факты ставят под сомнение объективное отношение КХЛ к украинскому клубу. Решение КХЛ - это не просто удар по престижу украинского хоккея и работе ХК "Донбасс", но и полное неуважение к болельщикам, которые на протяжении последних лет вместе с клубом переживали взлеты и падения и писали историю хоккея Украины".

Тем не менее, "Донбасс" продолжит выступления в лиге: "ХК "Донбасс" вынужден принять условия лиги и провести матчи плей-офф второго этапа в Братиславе, но мы настаиваем на том, чтобы руководство КХЛ объективно разобралось в ситуации и вынесло обсуждение этого вопроса на совещание Правления КХЛ в ближайшее время".

Как сообщал УНИАН, ранее "Донбассу" запретили дома играть седьмой решающий матч серии первого этапа плей-офф против "Динамо" (Рига). Игра состоялась в Братиславе и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Донбасса". Домашние матчи 1/2 финала Конференции Запад, предположительно, "Донбасс" также проведет в Братиславе.