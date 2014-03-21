WBO дала разрешение на проведение титульного боя с участием Ломаченко

Об этом сообщает Вoxingscene.

Когда и где состоится бой пока неизвестно. Промоутерам боксеров дано 30 дней на то, чтобы решить этот вопрос. Если же стороны так и не договоряться, будут проведены торги на организацию боя.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Ломаченко уже оспаривал это титул в бою с Орландо Салидо. Соперник лишился чемпионского титула еще до начала боя, не сумев пройти процедуру взвешивания (его вес составлял больше положенного в этой категории). Однако, Ломаченко также не сумел завоевать титул, проиграв в бою по очкам раздельным решением судей.

WBO дает украинцу еще один шанс, так как в ночь предыдущего боя Салидо весил почти 67 кг.