WBO дала разрешение на проведение титульного боя с участием Ломаченко
16:50, 21 марта 2014Спорт
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Всемирная боксерская организация (WBO) дала разрешение на проведение титульного боя в полулегком весе между украинцем Василием Ломаченко и Гэри Расселом.
Василий Ломаченко / lomachenko.com
Об этом сообщает Вoxingscene.
Когда и где состоится бой пока неизвестно. Промоутерам боксеров дано 30 дней на то, чтобы решить этот вопрос. Если же стороны так и не договоряться, будут проведены торги на организацию боя.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Ломаченко уже оспаривал это титул в бою с Орландо Салидо. Соперник лишился чемпионского титула еще до начала боя, не сумев пройти процедуру взвешивания (его вес составлял больше положенного в этой категории). Однако, Ломаченко также не сумел завоевать титул, проиграв в бою по очкам раздельным решением судей.
WBO дает украинцу еще один шанс, так как в ночь предыдущего боя Салидо весил почти 67 кг.
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