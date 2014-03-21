Президент ФК "Севастополь" вышел из исполкома ФФУ из-за получения гражданства России

Об этом сообщает севастопольский новостной портал ForPost.

Издание цитирует заявление Красильникова: «Прошу исключить меня, Красильникова Александра Львовича, из членов исполкома Федерации фубола Украины в связи с вхождением Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Как гражданин России, не могу исполнять обязанности члена исполкома ФФУ».

В то же время Александр Красильников выразил благодарность президенту ФФУ Анатолию Конькову и всему исполкому федерации за совместную работу, а также пожелал им «дальнейшей плодотворной работы на благо футбола Украины».

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Красильников провел беседу с Коньковым, во время которой заверил руководителя ФФУ в том, что приложит максимум усилий, дабы ФК "Севастополь" завершил сезон в украинской Премьер-лиге. Также он сообщил, что будет руководствоваться исключительно регламентом ФИФА, УЕФА и ФФУ в вопросах дальнейшей судьбы клуба.