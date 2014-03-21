Юношеская сборная Украины по футболу сыграет в элит-раунде Евро-2014

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

В Коимбру, где и будут проходить игры команды, главный тренер сборной Олег Кузнецов взял 18 футболистов.

Состав команды выглядит следующим образом: вратари - Олег Стецькив («Карпаты», Львов), Дмитрий Фастов, («Динамо», Киев); защитники - Богдан Михайличенко, Сергей Чоботенко (оба - «Динамо», Киев), Дмитрий Шевченко, Ярослав Фурсов (оба - «Шахтер», Донецк), Василий Кравец («Карпаты», Львов); полузащитники - Роман Лебедь («Карпаты», Львов), Александр Пихаленок, Владимир Грачев (оба - «Шахтер», Донецк), Александр Тимчик («Динамо», Киев), Виталий Бурко («БРВ-ВОЗРАСТ», Владимир-Волынский), Алексей Гуцуляк (УФК, Львов); нападающие - Дмитрий Саутин («Карпаты», Львов), Ростислав Тарануха, Алексей Щебетун (оба - «Динамо», Киев), Алексей Зинкевич («Волынь», Луцк), Артур Авагимян («Шахтер», Донецк).

Соревнование элит-раунда пройдут в Португалии с 26 по 31 марта. Соперниками украинцев станут сборные Португалии, Исландии и Латвии. В финальной части ЧЕ-2014 сыграет лучшая команда квартета.