Сборная Украины по фигурному катанию будет представлена в трех видах программы на чемпионате мира

15:33, 21 марта 2014
Спорт
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Сборная Украины по фигурному катанию будет представлена в трех из четырех видов программы чемпионата мира-2014.

Чемпионат мира-2014 / wfc2014.jp

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Украинская сборная будет представлена следующим составом: Наталья Попова (женское одиночное катание), Яков Годорожа (мужское одиночное катание), Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык (парное катание).

Чемпионат мира-2014 пройдет в Саитаме (Япония) с 24 по 30 марта.

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