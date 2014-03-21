Сборная Украины по фигурному катанию будет представлена в трех видах программы на чемпионате мира
15:33, 21 марта 2014Спорт
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Сборная Украины по фигурному катанию будет представлена в трех из четырех видов программы чемпионата мира-2014.
Чемпионат мира-2014 / wfc2014.jp
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Украинская сборная будет представлена следующим составом: Наталья Попова (женское одиночное катание), Яков Годорожа (мужское одиночное катание), Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык (парное катание).
Чемпионат мира-2014 пройдет в Саитаме (Япония) с 24 по 30 марта.
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