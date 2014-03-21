ФК «Севастополь» продолжает свои выступления в розыгрыше украинской Премьер-лиги

15:05, 21 марта 2014
Спорт
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Президент футбольного клуба "Севастополь" Александр Красильников заявил, что клуб продолжит свои выступления в розыгрыше украинской Премьер-лиги.

ФК Севастополь / fcsevastopol.com/‎

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола Украины по итогам беседы прездента ФФУ Анатолия Конькова с президентом республиканской Федерации футбола Крыма Николаем Гостевым и членом исполкома ФФУ, президентом ФК «Севастополь», Александром Красильниковым.

В частности, в сообщении отмечается: "Президент севастопольского клуба заверил, что приложит все усилия, чтобы клуб успешно завершил вторую часть чемпионата Украины в сезоне 2013/2014, и будет руководствоваться исключительно действующими нормами ФИФА, УЕФА и ФФУ".

Во время разговора президент ФФУ выразил свое отношение к ситуации, которая сложилась вокруг Крыма, сделал акцент на том, что Федерация находится вне политики и попросил футбольных функционеров руководствоваться исключительно существующими нормами ФИФА, УЕФА и ФФУ. Анатолий Коньков призвал к тому, чтобы решением всех конфликтных вопросов в регионе занимались исключительно политики.

По словам Анатолия Конькова, необходимо быть крайне внимательными в принятии футбольных решений, поскольку в такое непростое время для Украины действуют провокаторы, которые целенаправленно обостряют ситуацию вокруг футбола. Глава ФФУ подчеркнул, что футбол сегодня как никогда должен объединять людей из всех регионов нашего государства.

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