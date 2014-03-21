В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся "Лион" и "Ювентус"
14:24, 21 марта 2014Спорт
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В штаб-квартире Союза европейских фтбольных ассоциаций (УЕФА) в Лозанне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой центральной парой стало противостояние французского "Лиона" и итальянского "Ювентуса".
Лига Европы / uefa.com
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Согласно процедуре жеребьевки посева команд не было - любая могла попасть на любую. Все 8 шаров с названиями команд находились в одной корзине.
Проводивший жеребьевку знаменитый в прошлом итальянский футболист Чиро Феррара свел в одну пару "Лион" и "Ювентус" под вторым номером. В других трех парах сойдутся АЗ "Алкмаар" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия), "Базель" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания), "Порту" (Португалия) - "Севилья" (Испания).
Матчи 1/4 финала турнира пройдут 3 и 10 апреля.
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