В четвертьфинале Лиги Европы сойдутся "Лион" и "Ювентус"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно процедуре жеребьевки посева команд не было - любая могла попасть на любую. Все 8 шаров с названиями команд находились в одной корзине.

Проводивший жеребьевку знаменитый в прошлом итальянский футболист Чиро Феррара свел в одну пару "Лион" и "Ювентус" под вторым номером. В других трех парах сойдутся АЗ "Алкмаар" (Нидерланды) - "Бенфика" (Португалия), "Базель" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания), "Порту" (Португалия) - "Севилья" (Испания).

Матчи 1/4 финала турнира пройдут 3 и 10 апреля.