Обнародован состав лекоатлетической сборной Украины на ближайшие турниры по спортивной ходьбе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФЛАУ, международная матчевая встреча состоится 11-12 апреля в Подебрады (Чехия), а Кубок мира 3-4 мая в Тайцане (Китай).

В состав делегации на матчевую встречу вошли 12 спортсменов - Антон Радько, Сергей Клеменчук, Александр Жолоб и Андрей Разгон (юниоры, 10 км.), Тамара Стасюк, Иванна Данилюк (юниорки, 10 км.), Константин Пузанов, Андрей Ковенко, Владислав Лобченко, Сергей Светличный, Александр Венгловский (мужчины, 20 км), Валентина Мирончук, Наталья Концевич, Василиса Витовщик, Ольга Яковенко (женщины, 20 км.).

В состав команды на Кубок мира вошли 16 спортсменов. Собчук Дмитрий, Водвуд Андрей, Радько Антон (юниоры, 10 км.), Суслик Анна, Филюк Мария, Стасюк Тамара (юниорки, 10 км.), Дмитренко Руслан, Главан Игорь, Лосев Иван, Коваленко Назар, Лященко Игорь, Пузанов Константин (мужчины, 20 км), Сахарук Игорь, Алексей Казанин, Банзерук Иван, Будза Сергей, Гречковский Андрей, Венгловский Александр (мужчины, 50 км.), Оляновская Людмила Кашина Инна, Шумкина Елена, Яковчук Галина, Яковенко Ольга и Мирончук Валентина (женщины, 20 км.).