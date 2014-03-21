НОК Украины выполняет все заявленные олимпийские программы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК, об этом Бубка заявил во время семинара с председателями региональных отделений комитета.

«Очень приятно, что сейчас, несмотря на сложную ситуацию в стране Национальный олимпийский комитет и его ячейки работают консолидированно, слаженно, эффективно. Это важно, ведь спорт и олимпийское движение всегда объединяли людей и несли мир, единство, добро и благополучие», - подчеркнул Сергей Бубка.

Председатель НОК отметил, что во всех областях сейчас активно проводятся Всеукраинские олимпийские проекты, направленные прежде всего на молодое поколение. В частности, речь идет о таких акциях, как «Радио ООН», «Олимпийские уроки», «Do like Olympians» и многие другие.

Всего с начала года по всей Украине Национальным олимпийским комитетом и его отделениями проведено 149 мероприятий.

«Конечно, сейчас очень непростая ситуация. Поэтому в первую очередь будут обеспечены фундаментальные направления работы - поддержка спортсменов и тренеров, федераций по олимпийским видам спорта, региональных отделений и физкультурно-спортивных обществ. По развитию олимпийского движения в регионах и деятельности областных отделений НОК, является стратегическим направлением нашей деятельности, то в полном и обязательном порядке будут профинансированы прежде всего те программы, призванные обеспечить эффективную работу. Вместе с тем, другие программы также будут сохранены, но переформатированы в зависимости от обстоятельств», - отметил президент НОК.