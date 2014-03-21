Теннисист Стаховский проиграл в первом круге супертурнира в Майами

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче встречались 79-й номер мирового рейтинга Стаховский и 62-й – Куэрри. И изначально шансы спортсменов были приблизительно равны.

Тем не менее, украинец не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, в то время как американец сделал два брейка. На счету украинца четыре эйса и три двойные ошибки. Куэрри шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче.

Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу американца.

Как сообщал УНИАН, турнир в США является одним из самых престижных в мире и входит во вторую по значимости категорию соревнований после чемпионатов «Большого шлема». Из представителей Украины в турнирной сетке в Майами остался лишь Александр Долгополов, который неделей ранее на аналогичном турнире в другом американском городе Индиан-Уэллсе сенсационно дошел до полуфинала, обыграв в первом матче лучшего теннисиста мира испанца Рафаэля Надаля.