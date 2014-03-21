«Оклахома» выиграла 50-й матч в регулярном чемпионате НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Оклахома» одерживает 50 и более побед за сезон в четвертый раз за последние пять сезонов. А в игре, ставшей юбилейной победной в нынешнем чемпионате, все решилось во второй и третьей четверти. После проигранной первой 12-минутки с минимальным 4-очковым отрывом – 21:25, команда полностью изменила игру, разгромив оппонента во второй и третьей четвертях – 35:21 и 29:22. Правда, в последней четверти «Кливленд» уверенно выиграл с преимуществом в 10 очков – 27:17, но, для общего успеха, команде этого не хватило.

Лучшим игроком матча стал Кевин Дюрант, набравший 35 очков, сделавший 11 подборов и 6 передач.

Таким образом, на данный момент лидером регулярного чемпионата НБА является «Сан-Антонио Сперз» - 51 победа при 16 поражениях. У «Оклахомы» и «Индианы Пейсерз» - по 50/18.