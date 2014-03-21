«Сан-Хосе» выиграл в матче лидеров дивизиона НХЛ
10:19, 21 марта 2014Спорт
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» выиграл в матче лидеров Тихоокеанского дивизиона Западной конференции у «Анахайм Дакс» и вышел на 2-е место по набранным очкам в сводной турнирной таблице лиги.
Патрик Марло / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Счет в этой игре открыл лучший бомбардир «акул» Патрик Марло. Но, во втором периоде «утки» сравняли счет благодаря точному броску Маттье Перро, а в начале третьего вышли вперед – гол на счету Теему Селянне. Тем не менее, благодаря голам Джо Торнтона и Брента Бернса «Сан-Хосе» сумел выиграть этот матч с минимальным преимуществом – 3:2.
Таким образом, команда набрала 99 очков. «Шаркс» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона Западной конференции и делит второе-третье места в общей таблице лиги по количеству набранных очков с «Бостон Брюинз». Лидером чемпионата остается «Сент-Луис Блюз» - 101 балл.
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