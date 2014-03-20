"Лев" разгромил "Донбасс" в первом матче плей-офф четвертьфинала КХЛ
22:23, 20 марта 2014Спорт
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В Праге завершился первый матч плей-офф 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги, в котором донецкий "Донбасс" был разгромлен местным "Левом" со счетом 2:5.
ХК Донбасс / hcdonbass.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, это была первая игра серии до четырех побед.
"Лев" имел в этом матче подавляющее преимущество в первых двух периодах. На 15-й минуте счет открыл Джастин Азеведо, а во второй 20-минутке Якуб Матаи, Иржи Новотны, Петр Врана и Патрик Закриссон забили еще четыре гола - 0:5.
Лишь в третьем периоде дончане немного пришли в себя и сумели отквитать два гола. Отличились Виктор Захаров и Дмитрий Кагарлицкий.
Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу "Лева".
Следующий матч состоится в Праге 21 марта.
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