"Лев" разгромил "Донбасс" в первом матче плей-офф четвертьфинала КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была первая игра серии до четырех побед.

"Лев" имел в этом матче подавляющее преимущество в первых двух периодах. На 15-й минуте счет открыл Джастин Азеведо, а во второй 20-минутке Якуб Матаи, Иржи Новотны, Петр Врана и Патрик Закриссон забили еще четыре гола - 0:5.

Лишь в третьем периоде дончане немного пришли в себя и сумели отквитать два гола. Отличились Виктор Захаров и Дмитрий Кагарлицкий.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу "Лева".

Следующий матч состоится в Праге 21 марта.