Матч УПЛ «Севастополь» - «Металлист» перенесен

Об этом говорится в официальном релизе ПЛ.

В частности, в релизе отмечается: «Учитывая ходатайство ФК «Металлист», в связи с ситуацией, сложившейся на территории полуострова Крым, и учитывая позицию руководства ФК «Севастополь» (президента Красильникова А.Л.), Дирекция Премьер-лиги постановила перенести проведение матчей 22-го тура главных и молодежных команд «Севастополь» - «Металлист» на более поздний срок».

Новые даты и время начала будут определены дополнительно.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня руководство и игроки футбольного клуба "Металлист" (Харьков) направили ходатайство в Премьер-лигу с просьбой перенести игру 22-го тура чемпионата против ФК "Севастополь" из Севастополя на нейтральное поле из-за соображений безопасности. Однако, в руководстве «Таврии» отмечали, что команда готова проводить матч на своем стадионе и не видит никаких препятствий в проведении игры.

Ранее по инициативе другого крымского клуба ФК "Таврия" (Симефрополь) был перенесен из Симферополя в Киев матч 21-го тура Премьер-лиги "Таврия" - "Динамо", который состоялся на столичном НСК "Олимпийский".