Директор Евробаскета рассказал, что может спасти турнир

Об этом заявил директор турнира Маркиян Лубкивский, сообщили УНИАН в Местном организационном комитете Евробаскет-2015.

По словам господина Лубкивского, на этой встрече нужно определить дальнейшие условия взаимодействия государства и инвесторов.

«Вчера и сегодня я имел разговоры с инвесторами, которые заявили о возможности достроить арены даже при условии приостановления государственной поддержки до выяснения всех условий. По моей информации, уже начались соответствующие переговоры между правительством и инвесторами. Думаю, все решится в течение этой и следующей недель», - сообщил директор турнира.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Маркиян Лубкивский заявил о том, что в сегодняшних сложных экономических и политических условиях подготовка Евробаскета 2015 не является возможной и назвал основные факторы, которые препятствуют его подготовке: агрессию России в отношении Украины, которая вызвала нестабильность в юго-восточных регионах, и сложную экономическую ситуацию, в частности, неспособность государства оказать обещанную поддержку частным инвесторам, которые строят арены к чемпионату. Лубкивский предложил Правительству Украины и Федерации баскетбола обратиться к ФИБА Европа с предложением предоставить Украине возможность проведения Турнира в 2017 году, а чемпионат 2015 года доверить какой-то из европейских стран или нескольким из них.

Позже в ФИБА-Европа заявили о том, что вопрос переноса турнира может быть рассмотрен не ранее чем осенью 2014 года.