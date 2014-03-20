"Металлист" попросил Премьер-лигу перенести гостевую игру с "Севастополем" на нейтральное поле

Об этом сообщается на страничке клуба в социальной сети "В контакте".

В частности, в сообщении говорится: "Руководством «Металлиста» было направлено официальное письмо в Дирекцию Премьер-лиги с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча на нейтральное поле в связи с тем, что безопасность харьковской делегации никто не гарантировал. Сегодня вечером команде уже необходимо будет выезжать на поезде в Крым, но никакого ответа из Премьер-лиги до сих пор не последовало, хотя в кулуарах многие говорят о том, что лично президент ПЛ Данилов общался как с журналистами, так и с представителями харьковского клуба, и подтвердил факт подготовки документов для переноса матча. В самом же «Металлисте» не хотят подвергать опасности жизни и здоровье футболистов, персонала и болельщиков".

Напомним, вчера ведущий программы «ПРО футбол» (телеканал 2+2) Игорь Цыганык рассказал, что в Премьер-лиге рассматривают возможность переноса матча на нейтральное поле, но официальная информация до сих пор отсутствует.

Как сообщал УНИАН, ранее по инициативе ФК "Таврия" (Симефрополь) был перенесен из Симферополя в Киев матч 21-го тура Премьер-лиги "Таврия" - "Динамо", который состоялся на столичном НСК "Олимпийский". В свою очередь, руководство "Севастополя" накануне заверило футбольную общественность в том, что перенос матча "Севастополь" - "Металлист" не планируется и клуб готов дать все гарантии безопасности и провести матч на своем стадионе на надлежащем уровне.