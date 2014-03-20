«Чикаго» разгромил лидера чемпионата НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В этом матче «Чикаго» имел перевес на протяжении всех трех периодов, а открыл счет на 20-й минуте игры после точного броска Данкана Кита. Во второй 20-минутке Эндрю Шоу забросил свою 18-ю шайбу в сезоне, а в третьей Маркус Крюгер и Бен Смит довершили разгром лидера.

В других матчах дня «Тампа-Бэй» выиграла у «Торонто» - 5:3, «Виннипег» одолел «Колорадо» (5:4), а «Ванкувер» был сильнее «Нэшвилла» - 2:0.

Лидером турнирной таблицы лиги по-прежнему остается «Сент-Луис», на счету которого 101 очко.