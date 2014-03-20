«Украинские атаманы» встретят команду России в Донецке

Об этом сообщает официальный сайт украинского боксера Дениса Беринчика.

Первый матч пройдет 30 марта в Москве, а второй поединок 4 апреля в Донецке.

Это решение было принято на основании одного из главных принципов олимпийского движения, а именно то, что политику никогда не нужно вмешивать в спорт.

Победитель пары Украина — Россия встретится с победителем пары США — Куба. Первый матч состоится 25 апреля в России или Украине, а второй поединок команду проведут 2 мая либо в США либо на Кубе.

Ранее сообщалось, что оба матча могут пройти на нейтральной территории из-за сложных взаимоотношений двух стран в последнее время.