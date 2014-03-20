«Украинские атаманы» встретят команду России в Донецке
10:33, 20 марта 2014Спорт
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Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) и Всемирная Серия Бокса (WSB) объявили, что двухматчевое противостояние между «Командой России» и «Украинскими атаманами» состоятся на домашних рингах обеих команд.
Украинские атаманы / otamans.com
Об этом сообщает официальный сайт украинского боксера Дениса Беринчика.
Первый матч пройдет 30 марта в Москве, а второй поединок 4 апреля в Донецке.
Это решение было принято на основании одного из главных принципов олимпийского движения, а именно то, что политику никогда не нужно вмешивать в спорт.
Победитель пары Украина — Россия встретится с победителем пары США — Куба. Первый матч состоится 25 апреля в России или Украине, а второй поединок команду проведут 2 мая либо в США либо на Кубе.
Ранее сообщалось, что оба матча могут пройти на нейтральной территории из-за сложных взаимоотношений двух стран в последнее время.
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