«Сан-Антонио» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В последнем матче «Сперз» играл с «Лос-Анджелес Лэйкерс» и выиграл со счетом 125:109.

Команды на равных провели первую половину игры (58:57), а вот после перерыва «шпоры» имели неоспоримое преимущество – 34:30 в третьей четверти и 33:22 в четвертой.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал француз Тони Паркер, набравший 25 очков.

Таким образом, «Сан-Антонио» одержал 51 победу при 16 поражениях, возглавляя на данный момент как турнирную таблицу Западной конференции, так и сводную турнирную таблицу лиги.

Из других матчей дня стоит отметить победу команды украинского легионера Алексея Лэня «Финикс Санс» над «Орландо Мэджик» - 109:93. Лэнь набрал 9 очков и сделал 5 подборов, проведя одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне.