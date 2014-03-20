«Сан-Антонио» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Сперз» в ночь на четверг одержал 11-ю победу подряд в регулярном чемпионате.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В последнем матче «Сперз» играл с «Лос-Анджелес Лэйкерс» и выиграл со счетом 125:109.
Команды на равных провели первую половину игры (58:57), а вот после перерыва «шпоры» имели неоспоримое преимущество – 34:30 в третьей четверти и 33:22 в четвертой.
Лучшим игроком матча в составе победителей стал француз Тони Паркер, набравший 25 очков.
Таким образом, «Сан-Антонио» одержал 51 победу при 16 поражениях, возглавляя на данный момент как турнирную таблицу Западной конференции, так и сводную турнирную таблицу лиги.
Из других матчей дня стоит отметить победу команды украинского легионера Алексея Лэня «Финикс Санс» над «Орландо Мэджик» - 109:93. Лэнь набрал 9 очков и сделал 5 подборов, проведя одну из лучших своих игр в нынешнем сезоне.