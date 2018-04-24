Путь в никуда для «Таврии» и «Севастополя»

Процесс выхода клуба из одной национальной федерации и переход в другую – далеко не такой простой финт, как могло бы показаться. На деле этот процесс сопровождается большой бумажной волокитой с не всегда предсказуемым концом. И желание клуба тут играет далеко не главенствующую роль.

Согласно международным футбольным правилам, команду могут переводить из одной национальной ассоциации в другую международная и региональная федерации. В данном случае – ФИФА и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА). Но только при согласии обеих национальных федераций: той, под эгидой которой команда находилась ранее, и той, в чьи ряды она вступает сейчас. Опять же, в данном случае — Федерация футбола Украины и Российский футбольный союз. Вот тут-то для «Таврии» и «Севастополя» и выходит загвоздочка.

18 марта ФФУ выступила с заявлением, главный месседж которого состоит в одном посыле: «необходимости сохранения целостности и независимости национального чемпионата». В заявлении, адресованном первому чемпиону Украины – симферопольской «Таврии» - и «Севастополю», подчеркивается, что организация сделает все от нее зависящее в плане сохранения единства национального футбола, а также призывает Украинскую Премьер-лигу дать оценку ситуации и приложить максимум усилий для стабилизации ситуации в УПЛ. Таким образом, ФФУ уже четко дала понять, что у клубов могут возникнуть серьезные проблемы именно из-за отказа организации дать им вольную.

Что касается стабилизации обстановки в УПЛ, то она, вроде как, уже стабильна. Во всяком случае, в том объеме, который возможен в нынешней ситуации в стране, в целом. Чемпионат страны возобновился, матчи проводятся согласно графику, а то, что «Таврия» решила уберечь своих болельщиков от лишних волнений и сыграть домашний матч с «Динамо» на поле киевлян – сугубо личное решение симферопольцев. Причем, вполне благоразумное. А УПЛ тут совершенно ни при чем.

Кстати, «Севастополь» собирается проводить ближайший домашний матч УПЛ против харьковского «Металлиста» на своем стадионе. И вот это может быть опасным прецедентом. Особенно, учитывая тот факт, что накануне болельщики клуба публично высказали свою позицию относительно того, что команда должна продолжить выступления в украинском чемпионате. Причем, с украинскими флагами и маршем по улицам города.

Как отнесутся к такой публичности нынешние крымские власти на стадионе, во время матча, который будет транслироваться в прямом эфире на всю Украину, предугадать несложно. Как бы до крови дело не дошло. Тем более, УПЛ в этой ситуации безмолвствует, не собираясь переносить матч из Севастополя ни в Харьков, ни на нейтральное поле.

В этом смысле показателен пример международных спортивных организаций – Континентальной хоккейной лиги, которая, перестраховываясь, переносит матчи даже из сравнительно спокойного и контролируемого властями Донецка. А также Союза европейских баскетбольных лиг (ULEB), не позволяющего киевскому «Будівельнику» проводить матчи плей-офф Кубка Европы в Киеве.

Итого: на сегодняшний день ситуация такова, что до конца сезона 2013/14 «Таврия» и «Севастополь» собираются продолжать играть в украинском чемпионате. Но уже летом клубы готовы сменить прописку. Причем, судя по всему, на далеко не равнозначную.

Если сейчас крымские клубы выступают в элитном дивизионе, то в России на такой статус рассчитывать вряд ли придется. Тем более, из официальных представителей РФС или РФПЛ никто не прокомментировал желание крымчан выступать в Премьер-лиге. А многолетний руководитель РФС и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков уже намекнул, что в России многие представители Футбольной национальной лиги (второго по значимости дивизиона) «вымирают как динозавры».

По замыслу чиновника, вот там как раз и место «новым русским». И это, если они все же договорятся с ФФУ, и международные футбольные структуры им разрешат сменить футбольную прописку. В противном случае возникнет та же правовая вакханалия, как и с «независимостью» и присоединением Крыма к РФ, в целом.

С другой стороны, команды вряд ли могут рассчитывать на согласие властей региона проводить матчи украинского чемпионата на своих стадионах в дальнейшем, начиная с сезона 2014/15. Даже при очень большом личном желании. Есть, конечно, еще один вариант — сменить географическую прописку и уйти на материк. Но его в крымских клубах пока никто не рассматривает, в принципе.

В этой связи наиболее реальным выглядит самый катастрофический вариант — самороспуск клубов или возможность «вариться в собственном соку». Известно, например, что международные чиновники не признают чемпионат Абхазии и, соответственно, команды этой республики не участвуют в еврокубках, а национальная сборная – в Евро или чемпионате мира. Правда, Крым, в любом случае, не будет независимым государством. А вот крымский футбол рискует стать «независимым» во всех смыслах этого слова.

Что будет в таком случае с чемпионатом украинским? Пока, ни в ФФУ, ни в УПЛ это не хотят обсуждать, даже на уровне теории. Между тем, по окончании сезона в элитной лиге, судя по всему, останется 13 клубов. Не будем забывать, что еще в ноябре прошлого года прекратил свое существование киевский «Арсенал». И это, если крымские власти, которые в кулуарах по некоторым данным вовсю давят на «Таврию» и «Севастополь», дадут им спокойно доиграть сезон до конца.

Кстати, если клубы не доиграют нынешний сезон, ничего страшного, с точки зрения самого чемпионата УПЛ, не случится. Обе команды уже провели более половины матчей и все очки, набранные их оппонентами в очных встречах, сохранятся в активе украинских команд. Повезет тем коллективам, которые еще не успели провести матчи второго круга с крымчанами: им вообще засчитают технические победы за матчи, на которые «Таврия» и «Севастополь» не явились.

Возвращаясь к будущему чемпионату, стоит отметить, что в УПЛ не собираются сокращать число команд-участниц. А, учитывая это, вариантов развития событий может быть два-три. Либо из Первой лиги в Премьер-лигу поднимется три клуба, а выбывать в этом году никто из аутсайдеров не будет, либо четыре клуба заменят один, занявший последнее место в элитном дивизионе (не считая крымские команды) и «вылетевший», либо же этот последний сыграет так называемые «переходные матчи» с командой, занявшей четвертое место в Первой лиге.

Соответственно, широкая ротация может произойти и между Первой и Второй лигами украинского футбола. А это значит, что у среднячков Второй лиги появляется новый стимул бороться за попадание в Первую. К таким, например, можно отнести черкасский «Славутич», идущий на 6-м месте в текущей турнирной таблице без особых перспектив на повышение в классе. Пока без переспектив...

Кирилл Стадниченко