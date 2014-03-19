Российский футбольный союз проведет консультации с ФИФА и УЕФА по поводу крымских клубов
17:31, 19 марта 2014Спорт
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Российский футбольный союз проведет консультации с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно будущего крымских клубов.
РФС / rfs.ru
Об этом сообщается в официальном релизе РФС.
В частности, в релизе говорится: "В свете принятых государственными органами Российской Федерации решений в отношении Крыма и Севастополя Российский футбольный союз сообщает, что в своих действиях будет руководствоваться данными решениями, а также проводить консультации и координировать работу с ФИФА, УЕФА, другими футбольными организациями и заинтересованными сторонами".
Как сообщал УНИАН, ранее представители украинской Премьер-лиги "Таврия" (Симферополь) и "Севастополь" выражали свое желание перейти в чемпионат России и стать участниками выcшего дивизиона первенства - российской Премьер-лиги.
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