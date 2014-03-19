Российский футбольный союз проведет консультации с ФИФА и УЕФА по поводу крымских клубов

Об этом сообщается в официальном релизе РФС.

В частности, в релизе говорится: "В свете принятых государственными органами Российской Федерации решений в отношении Крыма и Севастополя Российский футбольный союз сообщает, что в своих действиях будет руководствоваться данными решениями, а также проводить консультации и координировать работу с ФИФА, УЕФА, другими футбольными организациями и заинтересованными сторонами".

Как сообщал УНИАН, ранее представители украинской Премьер-лиги "Таврия" (Симферополь) и "Севастополь" выражали свое желание перейти в чемпионат России и стать участниками выcшего дивизиона первенства - российской Премьер-лиги.