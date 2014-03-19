Украинский боксер Гвоздик проведет первый бой на профессиональном ринге 12 апреля
17:11, 19 марта 2014Спорт
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года, украинский боксер Александр Гвоздик проведет свой первый бой на профессиональном ринге 12 апреля.
Александр Гвоздик / otamans.com/
Об этом сообщает Boxnews.com.ua со ссылкой на Boxrec.com.
Гвоздик проведет 6-раундовый бой в полутяжелом весе против американца Майка Монтойи.
Бой пройдет 12 апреля на арене MGM Гранд в Лас-Вегасе в рамках боксерского вечера, главным событием которого станет поединок Мэнни Пакьяо - Тимоти Брэдли.
Как известно, Гвоздик также является победителем Универсиады-2013 в Казани и обладателем Кубка Европы-2010, который прошел в Харькове.
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