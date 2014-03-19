Тренер "Донбасса" отметил, что стиль "Льва" будет отличаться от игры рижского "Динамо"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК "Донбасс".

В частности, Назаров отметил: "Во-первых, "Лев" - это чешский хоккей: очень много игры в пас, красивых комбинаций. К этому нужно быть готовым. Конечно, стиль "Льва" будет отличаться от игры рижского "Динамо". Это второй раунд, на каждую игру будем выходить как на войну. Так что, я думаю готовы".

Касательно того, что "Лев" досрочно закончил первую серию игр плей-офф и имел больше времени для подготовки к играм с "Донбассом" тренер предположил: "На мой взгляд, это не будет преимуществом. Я думаю, скажется то, что они только тренировались в последние восемь дней не имея игровой практики. Поэтому, надеемся, что преимущество будет на нашей стороне".

Касательно того, можно ли считать выход во второй раунд плей-офф успехом, Назаров заметил: "Скажу так: только дилетанты радуются маленьким победам. Мы все профессионалы. У нас стоит единственная цель - борьба за Кубок Гагарина. Это не просто пройти первый раунд и закончить сезон. Это только начало. Будем стараться пройти как можно дальше".

Также тренер отметил, что команде очень важно провести домашние матчи именно в Донецке.

Как сообщал УНИАН, серия второго этапа плей-офф Кубка Гагарина "Лев" - "Донбасс" начнется в Праге и продлится до четырех побед. Первый, второй, а также, при необходимости, пятый и решающий седьмой матчи серии пройдут в Праге, так как "Лев" занял более высокое место в турнирной таблице по итогам регулярного первенства. Третья, четвертая и шестая игры должны состояться на площадке "Донбасса" в Донецке. Запасным вариантом, в случае отсутствия гарантий безопасности для команд, официальных лиц и зрителей в Донецке, Директорат КХЛ выбрал Братиславу. В столице Словакии "Донбасс" провел седьмой решающий матч серии первого этапа плей-офф против "Динамо" (Рига), где выиграл со счетом 2:1.