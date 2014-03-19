Кубок Европы-2015 по спортивной ходьбе состоится в Ивано-Франковске

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

В частности, президент ФЛАУ Игорь Гоцул отметил: "В тяжелейшей ситуации, в которой сегодня находится Украина, у многих возникает вопрос, целесообразно ли именно сейчас говорить о такие соревнования. Однако именно сейчас они - это реальные шаги к европейской интеграции, реальная возможность опровергнуть идеологические штаммы, которые нам навязывают. Показать все гостеприимство Ивано-Франковска".

Также Гоцул отметил: "То, что Ивано-Франковск получил право проводить Кубок Европы - это уже определенный уровень признания. Ведь выступать на нем успешно - это одно, а принимать - совсем другое, это «высшая лига». Понятно, что силами исключительно города соревнования такого уровня провести невозможно. Поэтому приобщаться будет и область, и государство, но значительную часть средств рассчитываем привлечь от спонсоров и меценатов соревнований. Уверен, эти соревнования будут успешными как в спортивном, так и в организационном плане".

Оргкомитет по подготовке к Кубку Европы по спортивной ходьбе возглавляет городской председатель Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус. Бюджет соревнований составит примерно 500 тысяч евро, из которых около 150 тысяч евро - это вклад города, остальные планируется привлечь из других источников.

По словам руководителя Ивано-Франковской областной федерации легкой атлетики Виталия Матешко, большой акцент будет сделан на маркетинговую составляющую. Уже сейчас принимаются предложения относительно разработки талисмана соревнований, специальной марки и конверта, посвященных Кубке Европы по спортивной ходьбе. Автор лучшего предложения получит приз от дирекции соревнований во время церемонии торжественного открытия.