Две украинки одержали победы на теннисном турнире в Майами

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Свитолина, благодаря своему высокому рейтингу, была освобождена от матчей квалификации и стартовала сразу в основной сетке. В первом круге она встречалась с американкой Бетани Маттек-Сэндс и выиграла в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:3.

В свою очередь, Киченок испытала проблемы в игре с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони, но сумела выиграть и попасть в основную сетку - 6:1, 5:7, 6:3.

Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Майами в первом круге квалификации прекратил борьбу Илья Марченко. В основных соревнованиях в мужском одиночном разряде Украину представят Сергей Стаховский и Александр Долгополов.