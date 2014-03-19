Две украинки одержали победы на теннисном турнире в Майами
13:22, 19 марта 2014Спорт
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В американском Майами стартовал теннисный турнир Sony Open, где первую победу в основной сетке одержала Элина Свитолина, а Надежда Киченок выиграла решающий матч квалификационных соревнования и также сыграет в основной сетке.
Элина Свитолина / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Свитолина, благодаря своему высокому рейтингу, была освобождена от матчей квалификации и стартовала сразу в основной сетке. В первом круге она встречалась с американкой Бетани Маттек-Сэндс и выиграла в трех партиях - 3:6, 6:3, 6:3.
В свою очередь, Киченок испытала проблемы в игре с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони, но сумела выиграть и попасть в основную сетку - 6:1, 5:7, 6:3.
Как сообщал УНИАН, ранее на турнире в Майами в первом круге квалификации прекратил борьбу Илья Марченко. В основных соревнованиях в мужском одиночном разряде Украину представят Сергей Стаховский и Александр Долгополов.
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