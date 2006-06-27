Рецепт победы над итальянцами: футболистам - расслабиться, Блохину - выйти

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что национальная сборная Украины по футболу может победить сборную Италии на Чемпионате мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Я лично верю, что наши имеют реальный шанс – я дал бы 60% за то, что наши победят», - сказал А.ГРИЦЕНКО. По его мнению, украинская сборная раскована, поскольку она уже выполнила первую и даже вторую задачу главного тренера Олега БЛОХИНА. Министр считает, что украинские футболисты уже не имеют обязательств. «Я преферансист и знаю, что когда садишься и хочешь выиграть, никогда не выигрываешь, а когда расслабляешься, то хорошо играешь и карта идет, и все ложится», - отметил А.ГРИЦЕНКО. Он подчеркнул, что О.БЛОХИН показал, что он фартовый. «Он ушел в раздевалку, когда били наши – и наши забили. Пусть он выходит в такие сложные минуты, и все будет нормально», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Кельне украинцы победили команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал Чемпионата мира.

Следующий матч Украины со сборной Италии состоится 30 июня.