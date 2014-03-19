Директор Евробаскета-2015 предлагает перенести турнир в Украине на 2017-й год

Об этом говорится в заявлении, которое УНИАН предоставили в пресс-службе Местного организационного комитета Евробаскет-2015.

В частности, Лубкивский заявил: "Я не представляю, как в сегодняшних сложных экономических и политических условиях можно готовить Евробаскет 2015. Ведь подготовка такого масштабного проекта - это длительный и сложный процесс, который предполагает, прежде всего, системное планирование и целый комплекс организационных мероприятий. Чтобы стать успешными, такие проекты готовятся годами, они требуют консолидированных усилий тысяч людей».

Также директор турнира отмечает: «Первым и главным неблагоприятным фактором является агрессия России в отношении Украины, которая вызвала нестабильность и угрожает безопасности юго-восточных регионов Украины. Это, в свою очередь, требует от Украины пересмотра приоритетов своей повестки дня, а следовательно - концентрации политического и экономического ресурса ради сохранения своей территориальной целостности и даже независимости. Вторым неблагоприятным фактором является сложная экономическая ситуация в Украине и необходимость решения непростых и более приоритетных вопросов социального характера. Стало очевидным, что сегодня наше государство не может себе позволить ни поддержку частных инвесторов, которые строят многофункциональные арены, ни профинансировать подготовительные работы, которые входят в сферу ее ответственности. Кроме того, местный организационный комитет уже испытывает нехватку времени для полноценной подготовки Турнира".

Подытоживая, директор турнира предлагает: "Учитывая такие объективные форс мажорные обстоятельства, я считаю, что наше государство в лице Правительства и Федерации баскетбола имеет полное право обратиться к ФИБА Европа с предложением предоставить Украине возможность проведения Турнира в 2017 году, а чемпионат 2015 года доверить какой-то из европейских стран или нескольким из них. Так будет честно и справедливо, учитывая то, что уже проведена значительная часть подготовки: начато строительство арен, которые могут стать «белыми слонами», если их не достроить, выполнено огромную организационную работу, которая также не должно пропасть. Хочется верить, что в ближайшее время будут урегулированы все экономические и политические вопросы, и ситуация в Украине стабилизируется. Это позволит государству и частным инвесторам отработать новую модель взаимодействия и завершить строительство арен. Такое решение, в конце концов, будет отвечать и стратегии сближения Украины с Европой: не забрать Турнир, а дать Украине, которая сегодня борется за свое европейское будущее, возможность стабилизировать внутреннюю ситуацию и успешно реализовать этот европейский спортивный проект".

Как сообщал УНИАН, Евробаскет должен состояться в 6 городах Украины осенью 2015 года.