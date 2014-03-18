"Будівельник" выиграл первый матч четвертьфинала Кубка Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч, в котором номинальным хозяином площадки считался киевский клуб, прошел на нейтральной площадке в Каунасе по требованию организаторов соревнований из соображений безопасности.

Киевляне активно начали матч и в первом периоде получили 6-очковое преимущество - 22:16. После 2-минутной паузы инициативу перехватил сербский клуб, который к большому перерыву сумел сократить разрыв до минимума - 41:39.

После большого перерыва киевляне вновь начали наращивать перевес, выиграв тртетью четверть с разницей в 6 очков, увеличив общий перевес до 8 баллов - 66:58. Но, удержать солидный перевес перед ответной игрой в гостях в Белграде украинцам не удалось. Действующий чемпион Украины поедет в столицу Сербии с 3-очковым перевесом - 82:79.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал Яникс Стрельниекс, набравший 20 очков.

Ответная игра в Белграде состоится ровно через неделю, 25 марта.