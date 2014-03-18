КХЛ продлил запрет "Донбассу" на проведение домашних игр плей-офф в Донецке

Об этом говорится в официальном релизе КХЛ.

В частности, в релизе отмечается: "Континентальная хоккейная лига информирует, что домашние матчи "Донбасса" в серии полуфинала Западной конференции Второго этапа Чемпионата КХЛ сезона 2013/2014 против "Лева" состоятся в Братиславе. В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Спортивного регламента КХЛ, по согласованию с ХК "Донбасс", а также учитывая соображения безопасности и логистики КХЛ приняла решение о том, что третий, четвертый и, в случае необходимости, шестой (23, 24 и 28 марта соответственно) матчи серии "Лев" – "Донбасс" пройдут в ледовом дворце Словнафт-Арена (Словакия, Братислава)".

Отметим, что серия продлится до четырех побед одной из команд. Первый, второй, а также, при необходимости, пятый и седьмой матчи серии пройдут в Праге, так как "Лев" занял более высокое место в турнирной таблице по итогам регулярного первенства.

Как сообщал УНИАН, ранее "Донбассу" запретили дома играть седьмой решающий матч серии первого этапа плей-офф против "Динамо" (Рига). Игра состоялась в Братиславе и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Донбасса".