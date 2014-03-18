Украинка Киченок преодолела первый раунд квалификации теннисного турнира в Майами

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом круге Киченок встречалась с Анастасией Пивоваровой из России и полностью доминировала в игре отдав сопернице лишь один гейм по ходу матча - 6:0, 6:1.

В свою очередь, Илья Марченко завершил борьбу уже на старте предварительных соревнований. Его соперником был Ян-Леннард Штруфф из Германии, которому украинец проиграл в борьбе в двух партиях - 6:7, 3:6.

Турнир в Майами является вторым подряд престижнейшим турниром, проводящимся в США, вслед за соревнованиями в Индиан-Уэллсе. По своей значимости эти соревнования уступают только чемпионатам серии "Большого шлема", в число которых входит и самый знаменитый в мире Уимблдонский турнир.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Индиан-Уэллсе лучший теннисист Украины Александр Долгополов сенсационно дошел до полуфинала, обыграв по ходу соревнований сильнейшего теннисиста мира испанца Рафаэля Надаля. От участия в квалификационном турнире в Майами Долгополов освобожден. На данный момент он занимает 9-е место в рейтинге АТР сезона-2014, так называемой "чемпионской гонке".