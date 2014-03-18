ФФУ заявил о необходимости сохранения целостности и независимости национального чемпионата

Текст заявления размещен на официальном сайте ФФУ.

В частности, в заявлении говорится: "Самостоятельный украинский футбол это то, чем гордится наша страна. Мы вместе очень долго шли к тем результатам, которые сейчас имеем. Наши клубы - одни из лучших в Европе, а национальная сборная входит в двадцатку лучших сборных мира. Отечественный футбол - вполне самодостаточный и очень много значит для всех украинцев. Сегодня мы являемся свидетелями нестабильной ситуации в нашей стране, которая, к сожалению, коснулась и футбола. Последние события в Крыму уже заставили два украинских клуба задуматься над своим будущим. «Таврия» и «Севастополь» это - клубы, которые регулярно доказывали, что могут на равных играть с элитой нашего футбола. Символично, что именно футбольный клуб «Таврия» завоевал первое золото чемпионата Независимой Украины! Поэтому, в такой сложный момент, ФФУ сделает все зависящее от нее. Наша цель - объединить людей благодаря футболу. Мы уверены, что в ближайшее время Украинская Премьер-лига даст оценку ситуации, и приложит максимум усилий для стабилизации ситуации в УПЛ".

Как сообщал УНИАН, накануне руководство симферопольскої "Таврии" заявило о том, что в случае перехода в российский чемпионат хотела бы сразу получить место в Премьер-лиге - высшем дивизионе чемпионата страны. Впоследствии такую же позицию высказали и руководители "Севастополя".