Учительница младших классов из Винницы - звезда мирового бодибилдинга

Всемирный турнир по бодибилдингу "Мисс и мистер Вселенная-2007" проходил в испанском городе Аликанте 24-26 ноября 2007 года. Единственный представитель от Украины - Лариса Прищепа - на этом турнире получила серебряную медаль и титул "Мисс фигура-2007".

Лариса Прищепа - многократная чемпионка Украины по бодибилдингу среди натуралов, абсолютная чемпионка мира (Испания, 2003), "Мисс Вселенная" (Германия, 2003), "Мисс Интернэшнл" (Англия, 2004) и "Мисс Олимпия-2004", (США, Лас-Вегас ).

Лариса, существуют ли какие-то определенные параметры тела, которыми должна обладать претендент на титул "Мисс фигура"?

Конечно! Я выступаю в классе фигура и чтобы сохранить женственность, и не быть похожей на мужчину, стараюсь не переступать заданные параметры. Для этого нас взвешивают. У меня рост 1 м. 65 см., после подсчетов мне сказали, что я должна весить 58,5 кг - не больше. Опять же, когда я проходила контрольное взвешивание, весы показали 59,1 кг, то есть я не прохожу в программу по классу фигура. Витя (тренер Ларисы, Виктор Анатольевич Кутасевич - авт.) начал кричать: "Снимай штаны, снимай штаны". После чего я пошла переоделась, поснимала с волос все заколки, а у меня волосы были начесаны и залакированы. Я даже думала волосы отрезать – грамм 100 скинем. Когда я все с себя сняла, оставшись в купальнике, взвешивание показало ровно 58,5 кг - я очень тогда перенервничала. Вообще различные приключения и казусы сопровождают каждую поездку, и мы к ним уже привыкаем, и даже воспринимаем как должное. Так же было и с поездкой на соревнования в Аликанте: приключения начали нас сопровождать уже с оформления виз, и закончились уже дома, когда мы привезли домой стеклянный кубок с отбитым выступом. Но ничего, мы его отремонтировали (смеётся).

Во время последнего турнира в Аликанте на сцене было всего 4 финалистки вместо 5. Что случилось, почему на сцену не вышла одна из финалисток?

Да, в Аликанте нас четверо вышло на сцену, пятая участница не смогла выйти – перед выходом она потеряла сознание, а это уже все – после это полгода лечиться.

Когда мы приехали в Аликанте, мне 2 раза было очень плохо. Такие турниры обычно проходят в 2 этапа: полуфинал и финал. В нашем виде спорта существует произвольная программа, т.е. красиво, под музыку, я должна продемонстрировать свое тело, свою женственность. Есть еще обязательная программа – когда выводят всех спортсменов и происходит обязательное позирование – специальные позы, где уже нас всех сравнивают. Этот раз, когда мы приехали, произвольную программу под музыку исключили, потому что много спортсменов. А мы 3 года не выступали, английского не знаем, я знаю слегка только французский, то есть мы не знали, что не будет произвольной программы.

Я лежу, стараюсь не тратить силы, а все вокруг намазываются специальным маслом – мы не понимаем, что происходит. А перед обязательной программой нужно разогреть мышцы и намазаться, чтобы накачанные мышцы и тело хорошо выглядели.

Нам выходить, а я не намазана, не разогрета, я разнервничалась, меня начало тошнить, я ничего не успеваю, бегу к сцене и на ходу одеваю сережки. Поэтому на соревнованиях в Аликанте я не смогла показать то, что я подготовила. Я себя не представила.

В финале уже спортсменов не судят, это шоу для зрителей, ты выступаешь и идет сразу награждение. Да, все зрители кричали, что меня засудили, но вина в том, что я не завоевала первое место, все-таки наша.

К разговору подключается тренер Виктор Анатольевич Кутасевич: Ларису я везу на соревнования в состоянии очень обезвоженного организма. В моменты обезвоживания и когда идет безуглеводная диета человек теряет сознание, уходит в гипокликемическое состояние, поэтому я всегда прошу Ларису, когда ей плохо, подробно рассказывать, что с ней происходит в данный момент. Человек без постоянного медицинского надсмотра в период активной подготовки к соревнованиям и во время переживаний на соревнованиях может просто умереть. Поэтому все нужные медицинские приспособления я беру каждый день на тренировки и обязательно во время загранпоездок на соревнования.

Расскажите подробнее, что это за диета и сколько она длится?

Вообще я всегда на диете, а что касается очень строгой, которая длится где-то 2,5 месяца, когда надо жевать варенные куриные грудки без соли даже тогда, когда кушать совсем не хочется и слюни не выделяются... Но продолжительность диеты зависит от формы – чем больше на мне жира, тем диета более длительная. То есть, я смотрю в зеркало. Контроль- это зеркало. Потом за 10 дней до соревнований я перестаю пить воду, чтобы выгнать её с организма.

Лариса, а можно как-то без истязаний организма?

Да можно, можно было бы попить диаретики, но при этом теряется калий, и это опасно для жизни, и на допинг-контроле он может проявиться. Поэтому я предпочитаю "природный" способ. После такой диеты организм очень сильно обезвожен. Был такой случай, когда после соревнования в Германии мне Витя (тренер) дал апельсин, у меня руки трясутся, я хочу его укусить, но понимаю, что все смотрят, а это выглядит некрасиво. А у меня жажда, как у человека, который находился в пустыне месяц и он весь трясется, глядя на воду, – как в кино, и это правда. В этом виде спорта можно подготовиться прекрасно, приехать, но не выступить. Такие случаи бывают очень часто.

После таких изнуряющих диет как Вы чувствуете себя на сцене?

Когда я вижу восторженные лица зрителей, мне хочется выступать, мне это нравится, и это очень приятно, и в тоже время тяжело. Самая тяжелая обязательна программа, когда нас из всего количества участников "выдергивают" для того, чтобы конкурсанты представляли обязательную программу. А сил то нет, вот это и тяжело, что нас "дергают".

Лариса, как Вы пришли в бодибилдинг?

Этот вид спорта выбрал для меня мой тренер Кутасевич Виктор. В тренажерный зал я пришла в 1995 году, как каждая женщина - поддержать форму, согнать лишний вес, "порисоваться". В 2000 году Виктор Кутасевич и Саша Скакун (Президент Винницкой федерации бодибилдинга) решили организовать турнир ветеранов - всех спортсменов, которые выступали в предыдущие годы, и чтобы как-то украсить эту программу, решили запустить женщин. У меня была хорошая фигура, спортивные задатки, и Витя предложил мне выступить вместе с ним в паре. Когда нужно было выступать, я очень сильно разнервничалась. Я вначале согласилась, а потом думаю, боже, в купальнике…, обнаженная…, в театре…, на сцене…, да и еще все смотреть по телевизору будут... и сказала, что я не выступаю, как это я туда выйду? Но тогда мы с Витей заняли второе место. Для меня это было символичным событием. Мне захотелось быть первой.

Какие впечатления у Вас оставила ваша первая победа, когда Вы стали "Мисс Вселенная" в 2003 году?

Во время конкурса места объявляли с конца, т.е. сначала пятое место, четвертое, третье... Когда я и еще одна финалистка конкурса остались вдвоем, мне со стороны не видно, мне казалось, что она лучше, сильнее, а они номер называют и должен уйти второй номер, подходят к ней, потом ко мне, я думала, что я вторая, а потом опять к ней и я увидела, что за руку выводят её – она заняла второе место, а я первая. Боже, я не поверила. А я ему кричу по-украински "То що, я перша, я перша?" Был такой миг, мне казалось, что наступила клиническая смерть, честное слово, вот так - светят все фонари, музыка играет, а у меня все слилось в одно целое, я как бы взлетела и начинаю глазами искать тренера. В голове крутилась только мысль, что человек не может быть таким счастливым, ну не может быть столько счастья. Я вижу, Витя смотрит, долго не проходит эта картинка, значит это правда, я – первая. Я просто не могу вам передать, какое это состояние. Потом, когда я получала другие титулы, была рада, но первая победа – для меня была очень яркой, я стала тогда абсолютной всемирной чемпионкой по бодибилдингу.

До прихода в спортзал у Вас уже была хоть какая-то базовая физическая подготовка?

В детстве я занималась народными танцами. Думаю, это все-таки повлияло на фигуру и танцы дали хорошую физподготовку в юности. Вообще для женщин физические нагрузки – это тяжело. Я ненавижу приседать с 50 кг на плечах, но каждый раз себя заставляю изо дня в день. Мне, чтобы накачаться, нужно тягать стокилограммовые штанги каждый день. Я занимаюсь по 2 часа каждый день.

А Ваша семья - занимаются ли они спортом?

У меня есть сын, ему 10 лет. Он тоже ходит в спортзал и занимается с нами. Конечно, хотелось бы иметь второго ребенка – это как Бог даст (смеётся).

Вы, кроме занятий спортом, еще являетесь учительницей младших классов в школе №27 г. Винницы уже 21 год. Как ваши ученики воспринимают Вас, "Мисс Вселенную", как учительницу?

Они у меня ещё пока маленькие детки и сначала они удивляются, а потом воспринимают как само собой разумеющееся, что у них должна быть такая учительница. Когда дети не слушаются, и родители грозят им переводом в другой класс, это для них катастрофа.

Когда я уезжаю на соревнования, то мои ученики категорически отказываются идти в школу. Девочки меня полностью наследуют, вот я крашу ногти и они также хотят. Когда приходит мой сын, в школе мои ученики говорят, как повезло Денису, что у него такая мама. Своим ученикам рекомендую заниматься аэробикой, акробатикой, любым видом спорта, они тоже как я хотят в спортзал, но это (бодибилдинг) - им еще рано.

Но я не только учительница, которая занимается спортом. Я имею звание: "Отличник образования Украины", квалификацию учителя-методиста, являюсь автором ряда трудов по педагогике, которые напечатаны в различных изданиях.

Эти два вида деятельности очень тяжело совмещать, особенно в период подготовки к соревнованиям, когда соблюдается строгая диета. Состояние депрессивное, а детям нужно улыбаться, сто пятьдесят пять раз повторить одно и тоже. Когда объясняешь всем, не понимает никто, нужен индивидуальный подход к каждому ребенку, тогда все всем понятно.

Беседовала Владислава Дмитришина