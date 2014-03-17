УЕФА и ФИФА могут ввести санкции в отношении России из-за оккупации Крыма

Несмотря на то, что мировая и европейская футбольные ассоциации являются полностью независимыми, европейские политики не позволят им продолжать политику "футбол - это просто бизнес", когда одна страна посягает на территориальную целостность Украины, гарантированную Россией и США, передает Футбол 24 со ссылкой на британский The Telegraph.

Также рассматривают возможность серьезного давления на УЕФА и клубы западной Европы, которые имеют тесную финансовый связь с Россией. В частности, речь об немецкий "Шальке", титульным спонсором которого является кампания "Газпром". Также под пристальным вниманием "Зенит" и "Челси".Читайте такжеСША ввели санкции против российских чиновников

Болельщики "кобальтовых" готовы даже просить клубных боссов клуба расторгнуть соглашение с российским газовым монополистом. Однако не стоит забывать о том, что "Газпром" является спонсором Лиги чемпионов УЕФА (самого дорогого клубного турнира Европы), а недавно начал сотрудничество также с ФИФА.

Как бы там не было, Европарламент потребовал, чтобы на матч 25-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" футболисты "Шальке" вышли на поле без надписей на майках. Однако, помня о крайне выгодный спонсорский контракт с россиянами, гельзенкирхенцы отказались это сделать даже на один матч.Читайте такжеЕС утвердил санкции для чиновников из Украины и России

Европейские эксперты считают, что этот момент давления может быть лишь началом в ряде действий для предотвращения военной эскалации со стороны России и принуждение Путина к переговорам и компромиссам.