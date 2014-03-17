Гендиректор "Таврии" надеется на получение клубом места в российской футбольной Премьер-лиге

Об этом сообщает sovsport.ru.

В частности, Бойцан отметил: "Не хочется играть во втором дивизионе. Все-таки «Таврия» – первый чемпион независимой Украины, клуб с большими традициями. Надеюсь будет принято решение чтобы крымские команды - «Таврия» и «Севастополь» - приняли участие в РФПЛ. Но пока говорить об этом рано".

Вместе с тем, на данный момент, руководство клуба планирует, что команда доиграет до конца сезон в национальном чемпионате Украины: "О чем-то конкретном можно говорить, если будут подписаны документы, все будет оформлено юридически. Сейчас – переходной период. И даже в такое время спорт, и футбол в частности, остается любимым времяпрепровождением для людей. Сейчас «Таврия» – член Федерации футбола Украины и украинской премьер-лиги. Будем в штатном режиме проводить оставшиеся матчи. После политических решений будем понимать, куда дальше двигаться".

Вместе с тем, в ФК "Севастополь", на просьбу издания прокомментировать переход команды в российский чемпионат, говорить на эту тему категорически отказались.

На данный момент «Таврия» занимает последнее - 16-е - место в чемпионате Украины, а «Севастополь» идет на 11-м месте.