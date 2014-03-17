Украинские легкоатлеты завоевали три медали на Кубке Европы по метаниям

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Максим Богдан победил в соревнованиях по метанию копья среди молодежи. Более того, его результат - 83,41 м стал не только «золотым», но и лучшим нынешнего сезона в мире и молодежным национальным рекордом Украины.

Алена Шамотина второй год подряд выигрывает серебряную медаль по метанию молота среди молодежи. В Португалии украинка показала лучший результат сезона в мире среди юниорок и установила свой личный рекорд - 67,87 м. Победила полька Мальвина Копрон (69,30 м).

Еще одно «серебро», и также в соревнованиях молодежи, выиграла дискоболка Виктория Клочко (53,74 м). Вне конкуренции в секторе была немка Шанис Крафт (64,16 м).

После завершения соревнований Клочко отметила: «Я рада, ведь это лучший результат нынешнего сезона для меня. И это только начало. Летом будет чемпионат Европы, и я попробую туда отобраться. Думаю, у меня есть шанс выполнить норматив. В метании диска важна каждая составляющая: это и техника, и скорость... Мне нравится, как мечут немки Наденет Мюллер и Шанис Крафт, как метала Фаіна Мельник».

Кубок Европы по метаниям в Лейрии проходил 15-16 марта.