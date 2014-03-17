Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Суперлиги.

Лучшими защитниками недели стали Клим Артамонов («Одесса»), который набрал 22 очка, сделал 10 передач, 4 подбора и 3 перехвата и Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ») - 13.5 очка в среднем за игру, 6.5 подбора, 6.5 передач и 2.5 перехвата.

Среди форвардов лучшими стали Рикки Минард («Будівельник») - который набрал 15 очков, сделал 17 передач, 8 подборов и 4 перехвата, а также Станислав Тимофеенко («Днепр») - 15.5 очка, 9 подборов, 5 передач, 1 блок-шот и 1 перехват.

Лучшим центровым признан Андрей Агафонов («Одесса») - 20 очков, 12 подборов, 6 передач и 1 перехват.

По итогам минувшей недели турнирную таблицу, как и ранее, возглавляет "Химик" (Южный, Одесская область), который имеет соотношение побед и поражений 192. У БК "Донецк" этот показатель составляет 15/5, действующего чемпиона страны киевского "Будівельника" - 15/6.