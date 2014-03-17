Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди клубов Суперлиги, по итогам которых была определена традиционная пятерка лучших игроков.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Суперлиги.
Лучшими защитниками недели стали Клим Артамонов («Одесса»), который набрал 22 очка, сделал 10 передач, 4 подбора и 3 перехвата и Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ») - 13.5 очка в среднем за игру, 6.5 подбора, 6.5 передач и 2.5 перехвата.
Среди форвардов лучшими стали Рикки Минард («Будівельник») - который набрал 15 очков, сделал 17 передач, 8 подборов и 4 перехвата, а также Станислав Тимофеенко («Днепр») - 15.5 очка, 9 подборов, 5 передач, 1 блок-шот и 1 перехват.
Лучшим центровым признан Андрей Агафонов («Одесса») - 20 очков, 12 подборов, 6 передач и 1 перехват.
По итогам минувшей недели турнирную таблицу, как и ранее, возглавляет "Химик" (Южный, Одесская область), который имеет соотношение побед и поражений 192. У БК "Донецк" этот показатель составляет 15/5, действующего чемпиона страны киевского "Будівельника" - 15/6.