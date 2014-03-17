Украинец Дмитренко выиграл турнир ИААФ в Лугано по спортивной ходьбе
12:38, 17 марта 2014Спорт
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Украинец Руслан Дмитренко выиграл международный турнир по спортивной ходьбе Lugano Trophy - 12th Memorial Mario Albisetti 2014, соревнования, входящие в серию IAAF (Международной федерации легкой атлетики) Race Walking Challenge.
Руслан Дмитренко / ФЛАУ
Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.
Турнир принимал швейцарский город Лугано, где Дмитренко соревновался на дистанции 20 км. Он преодолел трассу с личным рекордом - 1 час 20 минут 8 секунд.
Вслед за украинцем финишировал китаец Цзелинь Цай (1:20.31), еще в 11 секундах позади был словак Матей Тот.
«Очень счастлив, что удалось установить личный рекорд, - сказал Дмитренко. - Я наслаждался ходьбой по такой хорошей и солнечной погоде».
Турнир в Лугано является традиционным ежегодным международным соревнованием в календаре IAAF.
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