УПЛ: "Динамо" выиграло, "Металлист" сыграл вничью

Как сообщает корреспондент УНИАН, это были последние матчи тура.

В матче в Киеве номинальными хозяевами считались игроки "Таврии", которые сами инициировали перенос игры на поле соперника по соображениям безопастности.Тем не менее, преимуществом владели "настоящие" хозяева поля НСК "Олимпийский". Киевляне реализовали свой перевес дважды. На 38-й минуте гол забил Демьерси Мбокани, а на 50-й Андрей Ярмоленко удвоил преимущество "Динамо". Лишь в самой концовке игры Лучиан Бурдужан сумел сократить разрыв в счете до минимума - 1:2.

В игре в Харькове все основные события произошли в начале игры.На 7-й минуте счет открыл экс-игрок харьковчан, ныне выступающий в "Говерле" Вячеслав Шарпар, а на 16-й минуте Папа Гуйе сравнял результат - 1:1. На 69-й минуте арбитр удалил с поля игрока "Говерлы" Кристиана Ораса, но воспользоваться перевесом харьковчане так и не смогли. Правда, "Металлист" забил гол в концовке, но судья не засчитал его из-за ошибочно определенного ассистентом оффсайда.

Таким образом, по итогам тура "Динамо" сохранило в турнирной таблице второе место и отставание от "Шахтера" в пять очков. У горняков теперь 41 балл, киевлян - 36, днепропетровского "Днепра" - 35, "Металлиста" - 34.

Матчи 22-го тура УПЛ состоятся 21-23 марта.